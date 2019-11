Pöytyäläisen viljelijäperheen arki muuttui odottamattomalla tavalla, kun Simo-sonni ilmaantui tilalle: "Nykyään Eero-mieheni halailee sitä jo"

– Ajattelin heti, että jes, tänne on tullut sonni. Jos se menee hevosen kanssa, niin siitä vaan. Meillä ei ollut alkuunkaan mitään meininkiä diskata sitä, Niina Manninen muistelee.

Sonnin omistaja oli samaa mieltä

– Hän oli sitä mieltä, että on helppoa, jos Simo on meidän hevostemme kanssa. Silloin sitä ei tarvitsisi hätäteurastaa pellon laitaan. Siirsimme hevoset isommalle laitumelle, jossa on tilaa väistää. Meillä oli kesällä siellä neljä hevosta ja sonni.