Laukaassa karanneita nautoja oltiin jo saamassa kiinni, mutta sitten paikalle pamahti toimittajia: "Siinä sattui sellainen pieni episodi"

Nautoja on viime päivinä yritetty houkutella kotitilalleen tehtyyn aitaukseen tuoreen rehun avulla. Eilen oltiin jo lähellä onnistumista, kun viisi epäluuloista nautaa oli jo aitauksen sisällä ja muut 22 pälyilivät aitauksen lähellä pohtien sisäänmenoa.

– Ne jäivät siihen näköetäisyydelle kotitilansa alueelle. Siinä on laajat peltoalueet tilan ympäristössä. Tiedämme koko ajan missä ne ovat. Epäluuloisina ne siellä katselevat uusia vermeitä. Tämä on sellainen odotellaan- ja houkutellaan -tilanne.

Traktori on poikittain tiellä

– Nyt rauhoitamme tilanteen siten, että sinne ei todellakaan pääse kukaan liikkumaan. Siellä on traktori poikittain tiellä. Lisäksi poliisi on ollut yhteydessä ainakin paikallisiin tiedotusvälineisiin ja ilmoittanut sitä kautta, että sinne tilalle ei nyt saa mennä. Nyt on oleellinen asia, että siellä ei liiku ulkopuolisia, sillä nämä eläimet ovat niin äärimmäisen arkoja.