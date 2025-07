18-vuotias Princess Andre on kuin ilmetty kopio äidistään

Katie Pricen 18-vuotiaan tyttären tuorein kuva sai hieraisemaan silmiä.

Tosi-tv-tähtenä ja mallina tunnettu brittijulkkis Katie Pricen ja poptähti Peter Andren tytär Princess Andre täytti taannoin 18 vuotta.

Princess julkaisi Instagram-tililleen otoksiaan itsestään bikineissä, eivätkä seuraajat olleet voineet olla huomaamatta hänen yhdennäköisyyttään äitinsä kanssa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Princessilla on pitkät kiharat hiukset ja The Sun -lehti kirjoittaa hänen muistuttavaan Priceä tämän vuonna 1995 alkaneen malliuransa alussa.

Katie Price tunnettiin myös Povipommi Jordanina.

Peter Andrella ja Katie Pricella on toinen yhteinen lapsi, Junior. Katiella on myös 23-vuotias poika Harvey. Peter Andrella on 3 lasta uudesta liitostaan.