Kim Kardashian avautuu vaikeasta yhteisvanhemmuudesta ex-miehensä Kanye Westin kanssa – puhkesi kyyneliin

Ex-parilla on neljä yhteistä lasta: North, Saint, Chicago, ja Psalm. Kardashian ei voi olla pidättelemättä kyyneliä kertoessaan tilanteestaan.

–Yhteisvanhemmuus on vitun rankkaa, Kardashian kertoo ja puhkeaa kyyneliin.

Pari oli naimisissa 7 vuotta, ja Kardashian haki avioeroa vuonna 2021. Avioero astui voimaan 2022. Räppäri on kulkenut viime vuodet kohusta kohuun. Hänen sanomisensa ja eri tempaukset ovat herättäneet suurta närkästystä.

Lapset eivät tiedä isänsä tilanteesta

– Jos he eivät tiedä niitä asioita, mitä on sanottu, niin miksi minä toisin sellaista energiaa heille? Se on todella raskasta aikuisten paskaa.