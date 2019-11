Yrittäjät kovilla postilakon vuoksi: Työt ja laskutus seisovat – "Satoja pienyrityksiä voi kaatua"

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula toteaa, että yrittäjien yhteydenotoista Postin lakkoon liittyen on nähtävissä, että lakolla on vaikutuksia valtaosiin yrityksistä. Mutta millä tavalla?

Yksittäisen yrityksen osalta kirjeitä ja asiakirjoja voi olla kasautuneina satoja. Ongelmia on myös tuotannossa.

– Aikataulu pettää, mikä taas vaikuttaa yritysten maineeseen ja siihen, miten luotettavaksi ne koetaan. Tämä mainehaitta on nyt tullut läpi kautta linjan yrityksiltä. Ulkomaiset asiakkaat eivät välttämättä niin oivalla tätä lakkoa. Tätä kautta tällä on isoja negatiivisia vaikutuksia.

Joululomat peruttu?

Luvassa on Makkulan mukaan myös erinäistä selvittelyä, koska viivästysten vaikutukset monesti ketjuuntuvat laajalle.

– Jos tilaajalla on kiire aikataulu ja on luvattu toimittaa, mutta siihen ei ylivoimaisen esteen takia pystytä, niin tällaisetkin reaktiot ovat mahdollisia.

800 kirjettä pöydällä

Metsäpalvelu Turusen toimitusjohtaja Tuomo Turunen kertoo, että yrityksellä on 800 asiakaskirjettä odottamassa lakon päättymistä. Yritys tarjoaa metsäpalveluita Etelä- ja Keski-Suomessa ja tekee isoja erikoishakkuita kuten sähkölinjoja.

– Pahimmillaan se voi estää tulevana talvena pitkälti työnteon, koska emme voi aloittaa töitä ennen kuin saamme kirjallisia lupia, ja posti on ainut kanava saada niitä.

Muutakin hallaa on jo aiheutunut.

– Meillä on vastaavia työmaita myös muualla Suomessa käynnissä, ja olemme lähettäneet asiakkaille puukauppakirjoja, eli kun he allekirjoittajat ja palauttavat ne, niin me maksamme heille. Tässä puhutaan yli 100 000 eurosta ihmisten rahoja.