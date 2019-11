Postilakon sovittelu jatkuu perjantaina, sovittelija antoi osapuolille kotiläksyjä – PAU: "Kai siinä pieni askel päästiin eteenpäin"

– Vaikeaa se on, en ole vielä hirveän toiveikas sen osalta. Kyllä tässä vielä on paljon tekemistä, Nieminen sanoi.

Niemisen mukaan Posti on rikkonut lakkoa käyttämällä vuokratyövoimaa selvästi enemmän kuin normaalisti. Posti on sanonut, että vuokratyövoiman käyttö esimerkiksi pakettilajittelussa on samalla tasolla kuin normaalisti, mutta Nieminen on eri mieltä.