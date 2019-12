Posti: lähes kaikki joulun postikortit päässeet perille työtaisteluista huolimatta – Huijausviestejä liikkeellä myös tänä vuonna

– Joulukortteja puolestaan jää jaettavaksi jouluaatoksi maksimissaan alle kymmenellä reitillä Helsingin alueella. Jakelureittejä on Suomessa tuhansia, joten aattona perille saapuvien korttien määrä ja osuus on hyvin pieni, Ainasoja lisäsi.

Lähetettyjen joulukorttien määrä on vähentynyt Suomessa jo vuosia, ja Postin jouluvastaavan mukaan määrä on "varmasti laskenut" tänäkin jouluna.

Vastapainona paperipostin määrän laskulle on Ainasojan mukaan nähtävissä, että kotiin toimitettavat lähetykset ovat tuotekirjon kasvava osa. Suoraan kotiin tilataan Postin kautta muun muassa huonekaluja ja pakastimia.

Huijaus yhä vaikeampi tunnistaa

Viime päivinä on uutisoitu, että suomalaiset ovat saaneet huijausviestejä, jotka ovat muka Postin lähettämiä.

– Posti on pyrkinyt tiedottamaan ja varoittamaan tällaisista huijausviesteistä. Tämä on valitettavasti jokajouluinen asia, ja on niitä liikkeellä joulujen välilläkin.