Porvoossa koettiin tänä keväänä koronaihme – mutta kaupungin kassa kaipaa nyt toista ihmettä, muuten "ollaan pahassa liemessä"

Porvoo on ollut viime viikkoina otsikoissa muun muassa koulunsa koronatartunnan takia, mutta on kaupungissa koettu myös positiivinen ihme koronan tiimoilta: Ei yhtäkään tartuntaa kaupungin vanhainkodeissa. Kaupungin taloutta koronaepidemia on kuitenkin runnellut niin pahoin, että pian tarvitaan uutta ihmettä.