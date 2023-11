Näin paljon pörssisähkö maksaa huomenna

Huomenna perjantaina pörssisähkö on edelleen suhteellisen kallista. Päivän keskihinta on 13,48 senttiä kilowattitunnilta. Kalleimmillaan sähkö on iltapäivällä neljältä, jolloin sähkö maksaa 18,24 c/kWh. Halvinta sähkö on aamuneljältä, jolloin sen hinta on 8,55 c/kWh.