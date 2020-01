Eeva Lehtimäen kommentti: Uusi pomo, uusi linja – Ohisalo halusi varmistaa kädenjälkensä kansliapäällikön valinnalla

Pelttarilla pitkä kokemus

Pelttarin cv on kieltämättä vaikuttava. Hänellä on 12 vuoden kokemus johtamistehtävistä sisäministeriössä ja Suojelupoliisissa. Lisäksi kokoomustaustaisella Pelttarilla on noin 14 vuoden kokemus vaativista asiantuntijatehtävistä valtionhallinnosta. Näin arvioidaan sisäministeriön muistiossa, jossa 16 hakijaa on arvioitu ja arvotettu keskenään.