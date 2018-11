Pöllöraati: Liike Nyt tarvitsee muitakin ehdokkaita, kuin Hjalliksen – päätöksenteko tarvitsee joukkuepelaajia

– Kyllä Hjalliksella on aika hyvä äänipotti Uudeltamaalta, joka on eduskuntavaaleissa tärkein ja suurin vaalipiiri. Siellä on tiukkaa. Paljon kokoomuslaisia on jäänyt vaaleista pois. Kyllä Hjallis sitä kuviota tulee sotkemaan. Se voi vaikuttaa vaikka koko vaalien lopputulokseen, Lehtimäki jatkaa.