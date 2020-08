Pöllölaakso muuttaa! Uusi osoite julkistettiin vihdoin – koko MTV:n toiminta siirtyy uusiin tiloihin vuonna 2022

MTV:n toiminnan keskus, Pöllölaakso, on sijainnut nykyisellä paikallaan Helsingin Ilmalassa vuodesta 1967 lähtien.

– Pöllölaakso on palvellut meitä erittäin hyvin näiden vuosien ajan. On kuitenkin aika kääntää uusi sivu. Jonkin aikaa olemme etsineet uutta kotia pöllöjengille ja nyt sellainen on löytynyt Vallilan Konepajan alueelta, MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen kertoo.