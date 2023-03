Polkupyörän ohjaustanko voi pettää – valmistajalta vakava varoitus: "Jos tämä tapahtuu pyöräilyn aikana..."

Yhdysvaltalaisen Trekin valmistamissa polkupyörissä on käytetty ohjaustankoa, joka voi pettää ajon aikana.

Potentiaalisesti vaarallinen ohjaustanko on koko nimeltään Bontrager Aeolus RSL VR-C. Sitä on käytetty mallivuoden 2022 Speed Concept SLR -pyörässä sekä vuosien 2021–2022 Emonda SLR:ssä. Tankoa on myyty myös erikseen hankittavana varusteena vuodesta 2020 lähtien.