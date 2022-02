Politiikan tutkija Mikael Wigell: "Näyttää siltä, että Kiova pyritään eristämään"

– Venäjä on lähtenyt maksimaalisin tavoittein Ukrainaan. Suuriin kaupunkeihin on isketty ja pyritään ottamaan haltuun tärkeitä sotilaskohteita. Näyttää myös siltä, että Kiova pyritään eristämään. Konfliktista tulee kovin verinen, Wigell arvioi.

Wigell osasi kansainvälisen politiikan tutkijana odottaa hyökkäystä, sillä länsimaisten tiedustelutietojen perusteella tiedettiin, että hyökkäys on todennäköisesti tekeillä.

– Päällimmäisenä mielessä on suru, koska tiedossa on paljon uhreja ainakin Ukrainan puolella. Tiedetään miten Venäjän asevoimat ovat toimineet aikaisemmin Tšetšeniassa tai Syyriassa. He eivät kaihda siviiliuhreja ja jopa ehkä tieten tahtoen käyttävät taktiikkaa, jolla pyritään pelottamaan Ukrainaa antautumaan. Näin siviiliuhrien määrä kasvaa, Wigell toteaa.