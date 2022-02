Ukraina-aktivisti Denis Pertsev on huolissaan läheisistään: "En tiedä, mihin he voivat mennä"

Ukrainansuomalainen Denis Pertsev on huolissaan Ukrainassa olevista työtovereistaan ja läheisistään. – Siellä on paljon henkilöitä, joista tiedän, että he haluavat jäädä paikalle: "se on meidän maamme, me haluamme olla täällä", Pertsev kuvaili MTV Uutiset Livessä.