Poliisi huomioi lisääntyneen väkivallan uhan, kun varustusta uudistetaan – "Mukavampi seurata kohdetta luodinkestävällä ajoneuvolla"

Poliisin kohtaama väkivalta on tilastojen mukaan kaksinkertaistunut Suomessa tällä vuosituhannella. Samoin poliisin voimakeinojen käyttö on kaksinkertaistunut. Poliisin suorituskykyä on osittain parannettu väkivallan uhan takia, kertoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Ari Alanen.