Poliisin uusi iskuryhmä: "Pääsemme vauhtiin hyvinkin pian"

Urakka on kuitenkin iso. Työsuojelun ulkomaalaisvalvonnassa havaitaan usein esimerkiksi alipalkkausta, ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ohjautuu yhä enemmän ihmisiä. Työperäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa tavataan erityisesti ravintola- ja siivousaloilla sekä kausityössä maataloudessa. Myös rakennusalalla, jossa on tavallista käyttää moniportaista alihankintaa, on riski hyväksikäytölle.