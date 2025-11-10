Reserviin ilmoittautuminen olisi vapaaehtoista ja siihen kuuluisi noin 400–500 henkilöä.

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen poliisin reservin perustamisesta ja käyttöönotosta, sisäministeriö tiedottaa. Tavoitteena on turvata poliisin voimavarat kaikissa olosuhteissa.

Esitysluonnoksen mukaan Suomessa otetaan käyttöön poliisin reservi. Reserviä voitaisiin käyttää normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa.

Reservin käyttökynnys olisi kuitenkin korkea, ministeriön tiedotteessa sanotaan. Päätöksen käyttöönotosta ja sen päättämisestä tekisi sisäministeri.

Opiskelijoita ja koulutuksen saaneita henkilöitä

Reservi muodostuisi tietyssä opintojen vaiheessa olevista poliisiopiskelijoista ja poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät enää työskentele poliisina kuten eläkkeelle jääneistä tai muihin tehtäviin siirtyneistä poliiseista.

Reserviin ilmoittautuminen olisi vapaaehtoista ja siihen kuuluisi noin 400–500 henkilöä.

Poliisin reserviin nimitetyt henkilöt toimisivat määräaikaisessa poliisin virkasuhteessa ja virkavastuulla. He hoitaisivat poliisin tehtäviä, ja heillä olisi poliisin toimivaltuudet.

Siihen kuuluvat poliisiopiskelijat käyttäisivät toimivaltuuksiaan kuitenkin vakinaisessa virassa olevan poliisin valvonnassa ja reaaliaikaisella johdolla, tiedotteessa huomautetaan.