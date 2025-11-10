Poliisi pyytää havaintoja autoilijasta, joka poistui tänään pysähtymättä onnettomuuspaikalta Varkaudessa.
Alakouluikäinen tyttö joutui auton töytäisemäksi maanantaina Varkaudessa noin kello 9-9.40. Onnettomuuspaikkana oli Puurtilantien ja Murhilahdentien risteys.
Polkupyörällä liikkeellä ollut koululainen oli ollut ylittämässä suojatietä kaverinsa kanssa, kun Puurtilan suunnasta ajanut auto oli osunut hänen kuljettamansa polkupyörän takarenkaaseen.
Törmäyksen seurauksena tyttö kaatui ja loukkaantui. Hän kävi jatkotutkimuksissa sairaalassa.
Auto oli jatkanut matkaa kaupungin suuntaan pysähtymättä. Kyseessä on mustavalkoinen Honda. Autoa kuljetti vaalea- tai harmaahiuksinen vanhempi mies tai nainen.
Havaintoja tai tietoja autosta sekä sen kuljettajasta voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai vihjepuhelimen numeroon 029 5415 232.