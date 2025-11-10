Kuljettaja häikäistyi maanantaiaamuna auringosta kohtalokkain seurauksin.
Haukiputaalla tapahtui maanantaiaamuna liikenneonnettomuus. Nelostiellä etelän suuntaan ajanut kuljettaja törmäsi tietyöalueella väliaikaisiin kaiteisiin ja auto pyörähti katolleen ajokaistalle.
Auton kuljettaja kertoi olleensa häikäistynyt auringonvalosta törmäyshetkellä.
Kuljettaja vietiin sairaalaan tarkistettavaksi. Autossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita ihmisiä.
Kuljettaja sai sakon liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.