28-vuotiasta epäillään murhasta Tampereen Nekalassa – käräjäoikeus vangitsi

Rikosta tutkittiin aluksi epäiltynä tappona. Poliisi otti kiinni yhden henkilön rikoksesta epäiltynä Tampereen keskustan alueelta maanantaina iltapäivällä. Rikoksesta epäilty on täysi-ikäinen tamperelainen mies.

Pirkanmaan käräjäoikeus päätyi vangitsemaan miehen. Syytteen nostamisen määräpäivä on 22.1.2025.

Poliisin paikalla tekemissä tutkimuksissa ilmeni, että on syytä epäillä, että asunnosta löytynyt henkilö on kuollut henkirikoksen uhrina. Uhri on 1970-luvun lopulla syntynyt tamperelainen mies.