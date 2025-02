Poliisi: Raaseporin henkirikos tehtiin teräaseella, nainen ja mies vangittu

Raaseporin henkirikos tehtiin poliisin mukaan teräaseella.

Raaseporissa Uudellamaalla sunnuntaina tapahtunut henkirikos tehtiin poliisin mukaan teräaseella. Väkivallantekoa edelsi riita. Poliisi tutkii tapahtunutta tappona.

– Esitutkinta ja tapahtumien selvittely on edelleen kesken. Tässä vaiheessa voimme kuitenkin kertoa sen, että teossa on käytetty teräasetta ja uhrin vammat ovat olleet ylävartalon alueella. Riitatilanne on edeltänyt nyt tutkittavana olevaa tapahtumaa, tutkinnanjohtaja Mats Sjöholm sanoo tiedotteessa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi tänään keskiviikkona 29-vuotiaan naisen ja 33-vuotiaan miehen taposta epäiltyinä.

Poliisi kertoi aiemmin että henkirikos tapahtui omakotitalossa ja että uhri, 1990-luvulla syntynyt mies, kuoli tapahtumapaikalle.

