Poliisilta pyydetty virka-avun jatkoa Imatran vastaanottokeskuksen karanteenivalvontaan – osaa jouduttu sakottamaan

Koronaepidemia vastaanottokeskuksessa jatkuu edelleen. Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksessa Imatralla on tähän mennessä todettu koronavirustartunta 46 asukkaalla.

Suurin osa sairastuneista on jo parantunut ja jatkotartunnat ovat olleet pääosin perheiden sisäisiä.

Poliisi on valvonut Eksoten pyynnöstä karanteenien ja eristysten noudattamista toukokuun 5. päivästä lähtien. Sopimus päättyy sunnuntai-iltana 9. toukokuuta. Jatkovirka-apua on pyydetty 16. toukokuuta saakka.

– Osalla asukkaista on eritysaika loppunut ja he saavat liikkua. Mutta kenellä on eristysaika tai karanteeni päällä, niin käännyttävät (poliisi) sinne takaisin sisälle, Verta kertoo.