Kokonainen vastaanottokeskus asetettiin karanteeniin koronatartuntojen takia Espoossa – "olosuhteet ovat haasteelliset"

Luona Oy:n ylläpitämässä Nihtisillan vastaanottokeskuksessa on tällä viikolla tehty koronatestauksia useiden koronatartuntojen takia. Suurin osa henkilökunnasta ja noin 200 keskuksessa asuvista turvapaikanhakijoista on tähän mennessä testattu. Ensimmäiset testitulokset ovat valmistuneet, ja tähän mennessä tutkituista 90 näytteestä noin 35 on ollut positiivisia. Loput testituloksista valmistuvat ensi viikolla. Vastaanottokeskuksessa asuu noin 410 turvapaikanhakijaa.