Poliisin mukaan toissapäivänä Lahden Möysän ostoskeskuksessa tapahtuneessa ampumatapauksessa oli kyse toisensa tunteneiden miesten välienselvittelystä.

Ampumavälikohtaus tapahtui perjantaina noin kello 11 aikaan Möysän ostoskeskuksen pysäköintialueella, jossa mies ampui toista keski-ikäistä miestä.

Vaikka pysäköintialueella ammuttiin useampi laukaus, eivät sivulliset vahingoittuneet tilanteessa. Uhri sen sijaan toimitettiin ampumavammojen vuoksi sairaalahoitoon. Hän on poliisin tietojen mukaan vielä sairaalassa.

Lue myös: Lahdessa etsitty ampuja saatu kiinni

Teon jälkeen ampuja nousi autoonsa ja poistui paikalta. Poliisi otti hänet kiinni pian teon jälkeen. Mies ei tehnyt kiinni ottaessa vastarintaa.

Poliisi kertoo tiedotteessa, että miehet tunsivat toisensa ja kyseessä oli heidän kahdenvälisestä välienselvittelystään.

Poliisi kertoo kuulleensa viikonlopun aikana asianosaisia ja silminnäkijöitä. Päivän tapahtumakulkuun on poliisin mukaan saatu selkeyttä, mutta oliisi ei halua tiedottaa keskeneräisestä tutkinnasta enempää.

Asiasta on kirjattu rikosilmoitus rikosnimikkeellä tapon yritys.