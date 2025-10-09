Itä-Vantaalla on laaja sähkökatko.
Sähköaseman vikaantuminen on aiheuttanut sähkökatkon Itä-Vantaalle, kerrotaan Vantaan Energia Sähköverkot -yrityksen nettisivuilla.
Sähköt ovat poikki muun muassa Vaaralan alueelta, jossa sijaitsee Fazerin tehdas.
MTV Uutisten tietojen mukaan ainakin Kehä III -tie, Vaaralan Mc Donald -ravintola ja ABC-huoltoasema ovat pimeinä.
Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan sähköttömiä kotitalouksia oli vähän ennen iltayhdeksää alueella yli 13 600.
Vianselvitys ja korjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä.