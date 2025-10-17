Poliisin partioilla oli hetki sitten käynnissä suuri takaa-ajotehtävä.

Takaa-ajo alkoi Vantaan Tammistosta ja päättyi Helsingin kautta poliisin piikkimattoon Vantaan Honkanummen hautausmaalle, poliisi kertoo tiedotteessa.

Takaa-ajotilanteeseen osallistui useita Itä-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitoksen partiota.

Kyseessä oli partion liikenteestä havaitsema anastetuksi ilmoitettu pakettiauto.

Takaa-ajo lähti Vantaan Tammistosta, josta se jatkui Kehä I:tä pitkin Malmille ja sieltä takaisin Vantaalle monimutkaista reittiä, poliisi kertoo.

Kuljettaja ajoi pakomatkansa aikana muun muassa useita kertoja pitkin kevyeen liikenteen väyliä sekä vastaantulevan liikenteen kaistoja. Kuljettaja käytti pakomatkan aikana huomattavaa ylinopeutta ja aiheutti useita vaaratilanteita.

Takaa-ajo tapahtui keskellä kirkasta päivää, jolloin liikkeellä oli paljon muita ajoneuvoja sekä jalankulkijoita.

Takaa-ajotilanteessa myös ainakin yhteen poliisin ajoneuvoon tuli vaurioita.

Tapaus siirtyy poliisin tutkintaan ja poliisi ei tiedota asiasta enempää. Kuljettajan epäillään syyllistyneen ainakin varkauteen ja törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.