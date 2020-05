Poliisikoira Oscar pelasti hengenvaarassa olleen ihmisen Lohjalla – palkinnoksi nakkeja

Suomen poliisilla on noin 260 koiraa – sekä partiokoirina että erikoiskoirinaaa. Yleisimmät poliisin käyttämät koirarodut ovat saksanpaimenkoira ja belgianpaimenkoira malinois. Partiokoirat on koulutettu muun muassa henkilöiden ja esineiden etsintään. Erikoiskoirat on koulutettu lisäksi yhteen erikoistehtävään, kuten räjähdysaineiden, huumeiden tai rahan etsintään.