Poliisijohdon virkarikosoikeudenkäynnissä kuullaan Helsingin poliisikomentajaa Lasse Aapiota – käräjillä kaikkien syytteet kaatuivat

– Helsingin poliisilaitoksessa apulaispäällikön johdettavana on varsin suuri organisaatio. Aarnioon ja tämän alaisuudessa toimineen huumerikosyksikön toiminnan johtamiseen ja valvontaan Lasse Aapio käytti vuosina 2012 ja 2013 huomattavasti aikaa ja voimavarojaan, vastauksessa sanotaan.

Aarnio on tuomittu kymmeneksi vuodeksi vankeuteen siitä, että hän johti huumeorganisaatiota poliisin sisältä 2010-luvun alussa. Tuomio huumetynnyrijutussa on lainvoimainen. Häntä on määrä kuulla tietolähdetoimintaan liittyvästä syytteestä ensi maanantaina.