"Prosessi on ollut pitkä ja raskas" – virkarikossyytteistä vapautetut Helsingin poliisipäällikkö Aapio ja KRP:n päällikkö Lardot palaavat tehtäviinsä

Aapion asianajaja Kari Jaatinen on käräjäoikeuden ratkaisuun tyytyväinen.

– Tuomioistuin tulkitsi aivan oikein sitä, miten organisaatiossa on toimittu ja mikä oli asian lainsäädännöllinen tausta. Prosessi on ollut pitkä ja raskas, oikeudenkäynti ja sitä edeltävä esitutkinta kestivät hyvin pitkään. Aapio on saanut kauan miettiä ja olla epäiltynä, Jaatinen sanoi STT:lle.