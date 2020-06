Poliisijohdon virkarikosoikeudenkäynnissä kuullaan ex-poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa – "Minulle ei kukaan sanonut, että joku rikkoisi lakia"

Helsingin poliisin tietolähteiden käyttöä koskevassa oikeudenkäynnissä on tänään vuorossa entisen poliisiylijohtajan Mikko Paateron kuuleminen hovioikeudessa. Paatero toimi poliisiylijohtajana vuosina 2008–2015 eläkkeelle jäämiseensä asti.

Syytteessä on entistä ja nykyistä korkeaa poliisijohtoa. Oikeudessa pyritään selvittämään, mitä kukin poliisi tiesi huumepoliisin tietolähteiden käytöstä 2000-luvun lopulla ja 2010-luvun alussa, ja olisiko jonkun pitänyt puuttua tilanteeseen.

Helsingin poliisilla oli tietolähderekisteri 2000-luvun alusta, kunnes Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio tuhosi sen vuosien 2007–2008 aikana. Tämän jälkeen laitoksella ei merkattu lähteitä rekisteriin vuosiin. Aarnio on perustellut toimintaansa muun muassa sanomalla, että lähteiden paljastuminen olisi voinut tietää näille hengenvaaraa.

Syyttäjien mukaan Paatero on jo vuonna 2009 pyytämänsä kirjallisen selvityksen perusteella tullut tietoiseksi siitä, että tietolähteiden käyttöön ja rekisteröintiin on liittynyt ongelmia ja että tietolähdetoimintaa koskeva valvonta on ollut puutteellista.