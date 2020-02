Helsingin poliisin tietolähdetoiminnan epäselvyyksien käsittely alkoi hovin valmisteluistunnossa – Aarnio tuotiin saliin kuvaajien poistuttua

Kahdeksasta syytetystä vain osa on itse paikalla valmisteluistunnossa. Esimerkiksi Paateroa oikeudenkäynnissä edustava asianajaja Jarkko Jaatela sanoi, että hänen päämiehensä saapuu paikalle istuntoon ainoastaan silloin, kun se on pakollista. Hän viittasi pitkään ja seikkaperäiseen käräjäkäsittelyyn.

"Suuren suuresti liioitellaan, ettei ymmärretä"

Käräjäoikeus: Ei laillista tapaa rekisteröidä

Valtakunnansyyttäjä: Esimiesvalvonta petti

– Kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittävä virkarikosasia, koska se liittyy poliisin salaiseen tiedonhankintaan, jossa esimiesvalvonnan rooli on korostunut. Asian selvittämisintressi on suuri, mistä syystä sen saattaminen myös hovioikeuden arvioitavaksi on tarpeen, perusteli valtakunnansyyttäjänvirasto valitusluvan hakemista.