Poliisi varoittaa venäjänkielisille tulleista huijaussoitoista – soittaja esiintyy poliisina

Aluksi huijari on puhunut murtaen venäjää, mutta puhelun edetessä kieli on muuttunut sujuvaksi. Huijari on tiedustellut uhrin pankkiasioita ja antanut ymmärtää, että vastaajan nimissä on haettu lainaa. Uhrille on sanottu, että hänelle soitetaan kohta pankista.