Kyberturvallisuuskeskus varoittaa: Poliisin nimissä soitellaan huijauspuheluita

Huijaussoitoissa on väitetty, että vastaajan nimissä on haettu lainaa pankista. Poliisina esiintynyt soittaja on väittänyt selvittävänsä lainanhakuun liittyviä epäselvyyksiä. Puheluiden vastaanottajia on painostettu luovuttamaan tietojaan.



Puhelut ovat tulleet yksityisistä numeroista, ja soittajat ovat puhuneet joko suomea tai venäjää.