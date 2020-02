Ranskalaismiehet huijasivat suomalaismieheltä lähes 200 000 euron kultasaaliin Helsingissä – ostivat kullan väärällä rahalla

Tapausta on tutkinut Itä-Uudenmaan poliisi.

Ranskalaismiehet olivat houkutelleet kultaesineiden myyjän tarjouksella, jonka mukaan he maksaisivat 180 000 euron arvoisesta kultamäärästä 200 000 euroa.

Petosmiehillä oli kaupanhieronnassa mukana myös oikeaa rahaa, joka menikin setelilaskurista hyväksyttävästi läpi. Mutta jossain vaiheessa he onnistuivat tekemään myyjän edessä "silmänkääntötempun" ja ujuttamaan asianomistajan laukkuun vain väärää tai väärennettyä rahaa.

Asianomistaja ei ollut tehnyt rikosilmoitusta vaan kultapetos paljastui seuraavana päivänä, kun ranskalaismiehet pysäytettiin Tukholmassa. He olivat ajaneet heti kaupanteon jälkeen vuokra-autolla Helsingistä Turkuun ja menneet sieltä laivalla Ruotsiin.

Miehistä yksi on vangittuna ja kaksi on vangittu poissaolevina. Heistä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys.