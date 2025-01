Poliisilta hämmentävä varoitus Sisko-nimisille naisille

Lapin poliisi varoittaa Bank Norwegianin nimissä tehtävistä huijauksista erityisesti Sisko-nimisiä lappilaisia.

Useampi lappilainen Sisko-niminen henkilö on saanut yhteydenoton Bank Norwegianin turvallisuusosastolta 17. - 20.1.2025 välisenä aikana.

Soittajan mukaan Siskon nimissä on otettu laina Bank Norwegianista. Soittaja on ilmoittanut tarvitsevansa Siskon nettipankin tunnukset, jotta pankki pääsee selvittämään asiaa. Tämän jälkeen henkilön tililtä on kadonnut suuriakin summia rahaa.

Lapin poliisi kertoo tiedotteessaan ottamaan yhteyttä vastaavassa tilanteessa pankkiin ja kertomaan asiasta. Lisäksi poliisi kehottaa tekemään rikosilmoituksen viipymättä. Sen voi tehdä netissä tai käymällä poliisiasemalla.