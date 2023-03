Poliisi varoittaa petollisista käteispyynnöistä Pirkkalassa – "Kehottaa olemaan valppaina"

Jos uhri nostaa rahat tililtä ja luovuttaa ne käteistä pyytäneelle, esittää pyytäjä hänelle puhelimestaan verkkopankissa toteutuneen tilisiirron kuvaa. Tosiasiassa raha ei kuitenkaan ole siirtynyt uhrin tilille, vaan hän on tullut petkutetuksi.

Sisä-Suomen poliisilaitoksella on tutkinnassa kolme kuvatunkaltaista rikosta, jotka ovat tapahtuneet aikavälillä 26.2.–8.3.2023. Kahdessa tapauksessa tekijänä on ollut pariskunta ja yhdessä mieshenkilö Rikoksissa on viety summia välillä 280–650 euroa. Rikokset ovat tapahtuneet Pirkkalassa.