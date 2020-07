MTV Uutisten tiedot: Suurpellon murhassa yhteys Helvetin enkeleihin – toinen epäillyistä saanut tuomion uhkailtuaan poliisia

MTV Uutisten tietojen mukaan kummallakin epäillyistä on selviä yhteyksiä Helvetin enkeleihin, ja nämä ovat kantaneet järjestön tunnuksia tavalla tai toisella. Ainakin toinen miehistä on saanut tuomion poliisin uhkailusta Helvetin enkeleiden liivit yllään. Mies on sittemmin kunnostautunut nyrkkeilyn saralla.