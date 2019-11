Poliisi: Uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike ei saa järjestää mielenosoitusta itsenäisyyspäivänä

Korkeimman oikeuden (KKO) väliaikaiseen toimintakieltoon määräämä uusnatsijärjestö on aiempina vuosina osoittanut näkyvästi mieltä itsenäisyyspäivänä Helsingissä. Pääkaupungissa aiotaan järjestää "kansallissosialistinen marssi" myös tänä vuonna.

Poliisihallituksen ohjeen mukaan mielenosoitukset ja katutoiminta ovat PVL:n tosiasiallista toimintaa, joka on kielletty väliaikaisen toimintakiellon perusteella. Samasta syystä yhdistyksen liput ja muut tunnukset ovat kiellettyjä.

– Yhdistyksen toimintaa on pyritty tulkitsemaan niin, että sen toimintaa on esimerkiksi mielenosoitusten järjestäminen. Kaikkeen tällaiseen voidaan puuttua, koska väliaikaisen toimintakiellon vuoksi kaikki yhdistyksen toiminta on yhdistyslain mukaan lopetettava, sanoo STT:lle Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin.