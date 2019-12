Poliisi kieltää uusnatsien Kohti vapautta -marssin Helsingissä itsenäisyyspäivänä – "Mielenosoituksen tarkoituksena rasistisen ja väkivaltaisen sanoman levittäminen"

Helsingin poliisi on päättänyt kieltää uusnatsien Kohti vapautta -mielenosoituksen itsenäisyyspäivänä .

– Mielenosoituksen tarkoituksena on rasistisen ja väkivaltaisen sanoman levittäminen julkisuuteen niin kadulla kuin tietoverkoissakin, todetaan maanantaina annetussa päätöksessä.

Helsingin poliisi viittaa päätöksessään KRP:n tutkintaan ja toteaa, että PVL:llä ja Kohti vapautta -liikkeellä (KV) on yhteys.

– Poliisin käsityksen mukaan PVL:n ja KV:n toiminnassa ovat mukana samat aktiivijäsenet, niillä on yhteinen visuaalinen ilme ja ne ajavat saman aatteen pohjalta samoja tavoitteita samoin keinoin käyttäen samoja iskulauseita, päätöksessä sanotaan.

Helsingissä erilaisia kokoontumisia itsenäisyyspäivänä

Hälytys- ja valvontayksikön johtaja ylikomisario Seppo Kujala kertoo MTV Uutisille, että päätös on annettu marssin ilmoittajille tiedoksi, ja poliisi valvoo sen noudattamista.

Poliisille on tullut useita erilaisia ilmoituksia erilaisista mielenosoituksista, marsseista ja kulkueista. Itsenäisyyspäivänä Helsingissä nähdään tiettävästi ainakin Helsinki ilman natseja -mielenosoitus, 612-soihtukulkue sekä ylioppilaiden perinteikäs soihtumarssi. Poliisille on lisäksi ilmoitettu eräistä muista tapahtumista.

"On aina yksittäisten henkilöiden toilailuja"

– Parina viime vuonna nämä ovat menneet aika asiallisesti. On osoitettu mieltä puolesta ja vastaan, ja se on tapahtunut aika lailla järjestäytyneesti. Ylilyöntejä ei ole päässyt tapahtumaan. Tietysti on aina yksittäisten henkilöiden toilailuja.