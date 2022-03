Poliisi: Ulkomaisia työntekijöitä vedätetty kerrostalotyömaalla – ylipitkiä päiviä ja palkkojen takaisinmaksua työnantajalle, rikoshyöty noin 300 000 euroa

Poliisin mukaan yhtiö on käyttänyt hyväksi työntekijöiden tietämättömyyttä työaikalaista sekä työsopimuksensa ehdoista. Ulkomaalaisilla työntekijöillä on teetetty pitkiä työpäiviä ilman viikkolepoa ja palkanlisiä. Lisäksi työntekijät ovat joutuneet palauttamaan osan palkastaan takaisin työnantajalleen, poliisi kertoo. Poliisi epäilee, että työntekijöille on jätetty maksamatta palkkoja hieman alle 300 000 euron arvosta.