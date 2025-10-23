Poliisi tutkii epäiltyä tappoa liittyen Sairaalarinteen operaatioon.
Oulussa Sairaalarinteellä oli suuri poliisioperaatio keskiviikkona. Nyt poliisi tiedottaa tutkivansa tapausta tappona.
Poliisi on tehnyt useita etsintöjä ja kiinniottoja torstain aikana. Useiden henkilöiden epäillään liittyvän tapaukseen.
Poliisin mukaan esitutkinta on vielä alkuvaiheessa.
Poliisi pyytää kansalaisia toimittamaan pienimmätkin havainnot osoitteesta Sairaalarinne 4 (C-rappu) aikavälillä 17.–22. lokakuuta.
Vihjeet voi lähettää Oulun poliisilaitokselle sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 305 0132.