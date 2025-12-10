Onnettomuudessa on ollut osallisena viisi henkilöä.

Poliisi kertoo saaneensa ilmoituksen tieliikenneonnettomuudesta 10. joulukuuta kello 16.30. Onnettomuuspaikka on Kehä I:llä Pakilasta länteen.

Pelastuslaitoksen tilannehuoneesta sanotaan, että kolarissa on ollut osallisena neljä autoa. Ensitietojen mukaan osallisena oli viisi autoa, mutta ensimmäisen yksikön saavuttua paikalle autojen määrä varmistui.

Tilannehuoneelta kerrotaan, että onnettomuudessa on ollut osallisena viisi henkilöä. Mahdollisista loukkaantumista ei ollut vielä hieman viiden jälkeen tietoa.

Pelastuslaitoksen mukaan yksi autoista on jouduttu siirtämään tien sivuun, mutta muut kolme autoa on pystytty ajamaan pois onnettomuuspaikalta.

Poliisin mukaan kaksi kaistaa oli suljettu pelastustöiden takia. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan kaistat on suljettu länteen päin Pakilan ja Pirkkolan liittymien kohdalla. Raivaaminen oli edelleen kesken viiden jälkeen.

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuspaikka saatiin raivattua noin kello 17.20.

– Liikenne palautumassa normaaliksi.

– Yksi lievästi loukkaantunut henkilö kuljetettu sairaalaan, pelastuslaitos kertoo.