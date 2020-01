Poliisi tietää nyt, mitä iisalmelaisnuoret tekivät ennen karmeaa kohtaloaan – koputus herätti vanhemman rouvan, mutta ovella ei ollut enää ketään: "Todennäköistä, että kyseinen kaksikko on siinä käynyt"

– Ei. Varma tieto on meiltä poissa, koska molemmat ovat hukkuneet. Tähän mennessä ei myöskään ole ilmaantunut silminnäkijöitä, jotka olisivat nähneet, mitä siinä on tapahtunut ja miten kaikki meni. Ne ovat vain arvailuja.

"Ei draamaa päivän aikana"

Hukkuneet olivat liikkeellä kahdestaan

– Se on tarkistettu ja pitää paikkansa. On hyvin todennäköistä, että kyseinen kaksikko on siinä käynyt ja koputtanut ovella. Kun talon omistaja on mennyt avaamaan, ketään ei ole ollut enää oven takana.