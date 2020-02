Iisalmessa hukkuneiden nuorten mysteeri: Oikeuslääkäri antoi viimein arvionsa kuolinsyystä, kysymysmerkit jäävät ilmaan – ”Tämä on ikävä päätös jutulle”

"Johtopäätös on edelleen sama"

– Niissä ei ole mitään uutta. Jo aiemmin epäiltiin, että kuolemat olisivat aiheutuneet hukkumalla. Johtopäätös on edelleen sama, tutkinnanjohtaja Veli Pallonen sanoo.

Poliisi kertoi jo aiemmin, ettei sillä ole tietoa edes siitä, minne nuoret olivat mahdollisesti matkalla tai mistä kohtaa jokea he olivat veden varaan päätyneet.

"Ei ole enää tehtävää"

Poliisi ei ole epäillyt, että kuolemiin liittyisi rikosta. Siksi kuolemia on tutkittu tavallisena kuolemansyyn selvittämisenä. Pallosen mukaan tutkinnat alkavat oikeuslääkärin lausuntojen myötä olla loppusuoralla.

– Ei ole enää mitään ihmeellisempää tehtävää. Kaikki, mikä selvitettävissä on, on tähän mennessä selvitetty.

– Juttu ei ole tähänkään mennessä selvinnyt, ja tässä on kohta kaksi kuukautta mennyt. Ainahan pieni mahdollisuus on, että joku olisi esimerkiksi nähnyt jotain, mutta ei ole tullut esiin. Se on kuitenkin todella pieni mahdollisuus, hän sanoo.