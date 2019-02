Ostitko keikkaliput Facebookin kautta? Poliisi varoittaa huijareista – myynnissä olemattomia lippuja

Poliisille on tehty muutaman päivän sisällä kymmenkunta rikosilmoitusta Facebookissa toimivista keikkalippuhuijareista. Poliisin mukaan huijauksia on tehty useilla tekaistuilla profiileilla, joissa on käytetty muun muassa nimiä Johannes Sarnola, Jori Kallio ja Saana Ollila.

Huijarit ovat voineet tarjota lippuja myyntiin tapahtumasivuilla tai vastata ostoilmoitukseen.

– Huijari on viestitellyt ostajien kanssa Facebook Messengerissä ja pyytänyt ostajia lataamaan Siirto-mobiilimaksusovelluksen, jonka kautta hän on sitten lähettänyt ostajalle maksupyynnön. Huijari on kirjoittanut viestinsä sujuvalla suomen kielellä. Epäilemme siis, että kyseessä on kotimainen tekijä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hannu Kortelainen.

Maksu on mennyt ulkomaiselle maksunvälitysyhtiölle. Kun ostaja on hyväksynyt maksun, myyjä on katkaissut yhteydenpidon ja poistanut profiilinsa Facebookista. Lippuja ostajat eivät ole saaneet.

Poliisi selvittää parhaillaan, mihin rahat ovat päätyneet ja onko syytä epäillä yhtä vai useampaa henkilöä. Poliisin mukaan tietojen saaminen ulkomaisilta maksunvälitysyhtiöiltä voi olla haastavaa. Rikosilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä jo siksikin, että poliisi saisi tietoa toiminnasta ja sen laajuudesta.