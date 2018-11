Poliisi takavarikoi lähes 50 kiloa amfetamiinia ja yli 100 000 euroa käteistä – useita epäillään kymmenistä törkeistä rikoksista

– Takavarikko on merkittävä. Tutkinta käynnistyi, kun iso hormonilähetys meni vahingossa väärään osoitteeseen. Jutun tutkija oli hereillä ja alkoi epäillä, että kyse on jostain isommasta kuviosta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Toni Uusikivi Helsingin poliisilaitokselta.

Seitsemän vangittuna – pääepäilty yhä karkuteilla

Kokonaisuuteen liittyen on edelleen vangittuna seitsemän törkeästä huumausainerikoksesta epäiltyä. Heitä epäillään Suomeen ulkomailta tuodun amfetamiinin levityksestä ja myynnistä. Ketjun salakuljetusosuuden tutkinta on vielä kesken.

Etsintäkuulutettu pääepäilty on toistaiseksi tavoittamatta.

– Kyseessä on ulkomailta johdettu rikollisorganisaatio, joka on toiminut Suomessa ainakin tämän vuoden alusta saakka. Epäillyt ovat seitsemän eri maan kansalaisia. Poliisin tietojen mukaan pääepäilty on vastannut salakuljetuksen, levityksen ja myynnin organisoinnista ulkomailta käsin, Uusikivi summaa.