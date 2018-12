"Poliisi" soitti ja vetosi poikkeustilaan – uhrilta painostettiin yli 100 000 euroa: Tänä vuonna vanhuksilta huijattu yhteensä yli puoli miljoonaa euroa härskein keinoin

Finanssialan vahingontorjunnasta ja turvallisuudesta vastaava johtaja Risto Karhunen sanoo, että uhreja on uhkailtu ja painostettu pitkiä aikoja soittelemalla toistuvasti.

Viime vuonna tekojen määrä kasvoi räjähdysmäisesti ja toiminta muuttui erittäin järjestäytyneeksi. Poliisihallituksen mukaan huijaustapauksia on tutkittu kuluneena vuonna noin 400.

Finanssiala muistuttaa, että poliisi tai pankki ei koskaan kysy verkkopankkitunnuksia tai maksukortin tunnuslukua. Jos on oikeasti hätätilanne ja tilille on päästävä nopeasti, pankilla ja poliisilla on kyllä siihen keino.