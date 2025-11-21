Lentokentälle matkalla olleen lähijunan vaunuun heitettiin Helsingin Malmilla puoliltapäivin savupommin kaltainen esine, kerrotaan VR:n viestinnästä STT:lle.
Helsingin pelastuslaitokselta arvioidaan, että kyseessä saattoi olla esimerkiksi savupommi tai savupanos. Pelastuslaitoksen mukaan savu ei aiheuttanut oireita kenellekään matkustajista.
Junavaunu saatiin pelastuslaitoksen mukaan tyhjennettyä nopeasti.
Helsingin poliisista kerrotaan, että poliisi on tavoittanut yhden ihmisen epäiltynä savupommin heittämisestä. Poliisi jatkaa asian selvittämistä.