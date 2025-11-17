Lapset käsittelivät varomattomasti tulta kerrostalon kellarikerroksessa, mikä aiheutti tulipalon Ikaalisissa.
Ikaalisissa Pirkanmaalla eilen syttynyt kerrostalon tulipalo sai alkunsa lasten tulenkäsittelystä, kertoo Sisä-Suomen poliisi.
Poliisin mukaan palo syttyi kahden alakouluikäisen lapsen ajattelemattomasta tulenkäsittelystä kerrostalon kellarikerroksessa. Poliisin tietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut palossa, mutta talo kärsi savuvahinkoja. Poliisi tutkii asiaa tuhotyönä.
Pelastuslaitos sai Ikaalisten Ojasenkadulla syttyneestä tulipalosta hälytyksen sunnuntai-iltana puoli seitsemän aikaan. Talosta evakuoitiin palon vuoksi lähes 20 ihmistä.
Pelastuslaitokselta kerrottiin STT:lle sunnuntaina, että palo oli syttynyt kerrostalon kellarin häkkivarastotiloissa. Palomestari Joni Evikoski Pirkanmaan pelastuslaitokselta sanoi, että varastotilat vaurioituivat pahasti.
Juttua muokattu 17.11. kello 13.47: Täsmennetty lasten ikää ja lisätty pelastuslaitoksen kommentti SST:lle.